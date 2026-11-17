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Почти 3 миллиарда единиц потенциально опасной для потребителей продукции заблокировали на кассах благодаря маркировке "Честный знак". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Маркировка, по словам Поповой, защищает потребителей от некачественной продукции, от серого рынка, который никем никогда не контролировался, а также от просроченной продукции. Заблокированные товары не дошли до покупателей и могли навредить здоровью, подчеркнула она.

На той же встрече Попова сообщила, что продажи просроченной молочной продукции в России упали в 200 раз.

Ранее стало известно, что российские власти планируют указывать в рамках маркировки продуктов питания сведения о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Такие меры позволят исключить факторы риска неинфекционных болезней. Соответствующая информация появится к февралю 2027 года.

