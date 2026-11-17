Фото: Москва 24

На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы увеличили для проверки состава.

В свою очередь, очевидцы со станции "Октябрьское поле" сообщили Москве 24, что посадка в сторону центра не осуществляется. Обратно поезда следуют с увеличенными интервалами в сторону станции "Щукинская".

Ранее столичный Дептранс предупредил, что с 16 по 22 ноября, а также 30 ноября на Курском направлении второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится расписание поездов. Пассажиров призвали сверяться с информацией на табло станций перед выходом на платформу и обращать внимание на звуковое оповещение.

