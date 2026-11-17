Фото: depositphotos/Bork

С начала 2026 года в столице родились 20 детей с массой тела менее 500 граммов. Всего за этот период в городе появились на свет более 700 малышей весом менее 1,5 килограмма, сообщил РИА Новости главный внештатный неонатолог департамента здравоохранения Москвы Валерий Горев во Всемирный день недоношенных детей, 17 ноября.

В медицинской практике новорожденных с массой тела менее 1,5 килограмма относят к категории детей с очень низкой массой тела. Для их выхаживания в перинатальных центрах Москвы работают команды неонатологов, реаниматологов и других специалистов. Медучреждения используют оборудование для поддержки дыхания, контроля жизненно важных функций, терморегуляции и питания младенцев.

После выписки из стационара дети могут продолжить наблюдение в центрах ранней помощи. Горев отметил, что выхаживание глубоко недоношенных малышей требует работы целой команды специалистов и иногда занимает несколько недель или месяцев.

"При этом число родившихся детей и число успешно выхоженных – разные статистические показатели, и их важно не смешивать", – уточнил врач.

Ранее главный внештатный специалист по гинекологии и акушерству департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев сообщил, что за 9 месяцев 2026 года в столице уменьшился процент кесаревых сечений. По его словам, Москва – один из немногих регионов, где этот показатель снижается, хотя такой задачи не ставилось, а плановые и экстренные операции сейчас делятся примерно пополам.