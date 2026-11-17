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Пылевые клещи могут появиться в искусственной ели при неправильном хранении, в частности, в сырых подвалах или на влажных балконах. Об этом заявил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что в сырых подвалах или на балконах в результате повышенной влажности воздуха формируются благоприятные условия для жизнедеятельности микроскопических организмов. Кроме того, пылевые клещи питаются частичками кожи и пылью, поэтому искусственная ель является для них средой, подходящей для обитания.

"На ветвях и в труднодоступных местах накапливается достаточное количество органических частиц. При хранении ели во влажном и теплом месте риск размножения клещей возрастает в разы", – добавил Сафонов.

Чтобы избежать появления паразитов, необходимо учитывать условия хранения искусственной ели. В частности, помещение должно быть сухим, а сама ель – защищена от пыли и влаги.

Это условие также особенно актуально для аллергиков, потому что пылевые клещи и продукты их жизнедеятельности могут спровоцировать аллергическую реакцию, заключил биолог.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог Московского центра дерматовенерологии Лариса Лукина сообщила, что наращивание ресниц в некоторых случаях может привести к проблемам с кожей век и глазами. По ее словам, процедура способна создать условия для более активного размножения микроскопических клещей Demodex.

Некоторые женщины из опасения повредить искусственные ресницы начинают менее тщательно очищать лицо и веки. В результате у основания ресниц могут скапливаться кожное сало, пыль и остатки косметики, что создает благоприятную среду для клещей, отметила врач.