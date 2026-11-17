Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Автомобилистам не следует выезжать в сторону Крымского моста после повторной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ в телеграм-канале.

В связи с ударами движение поездов и автомобилей по мосту временно приостановлено. В Минтрансе уточнили, что специалисты оценивают нанесенный ущерб. По предварительным данным, пострадавших нет.

Первая атака ВСУ на Крымский мост произошла 16 ноября. Для устранения последствий удара были задействованы оперативные службы, в Керчи развернут оперативный штаб. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что повреждения сооружения оцениваются как незначительные.

В ночь на 17 ноября ВСУ повторно нанесли удар по Крымскому мосту. Жителей и гостей полуострова призывали воздержаться от поездок в направлении переправы.