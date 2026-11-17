Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас выкрасть сведения об участниках специальной военной операции может повлечь уголовную ответственность в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX заявил, что за подобное ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Он перечислил три статьи Уголовного кодекса России, которые, по его мнению, могут применяться в этой ситуации. Среди них – неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272), незаконное использование, передача и хранение компьютерной информации с персональными данными (статья 272.1), а также публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и граждан (статья 280.3).

По оценке председателя Госдумы, совокупное наказание по этим статьям может составить около 20 лет тюрьмы.

"У Каллас будет много времени, которое она сможет потратить на самообучение, освоив, наконец, историю, которую в школе учила плохо. О чем свидетельствуют ее многочисленные глупые высказывания. Да и Уголовный кодекс будет время изучить", – подчеркнул Володин.

Поводом для заявления стали слова главы евродипломатии о том, что сведения об участниках СВО можно получить благодаря цифровому формату хранения данных и возможностям разведывательных служб Европы.

Ранее Каллас анонсировала новые санкции Евросоюза против российских банков и покупателей нефти. В будущие ограничения планируют включить финансовые организации, компании, приобретающие российское сырье, а также структуры, участвующие в его морских перевозках.