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В Москве запустили голосового помощника, который будет самостоятельно звонить будущим супругам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ЗАГС.

По словам начальника управления Светланы Уханевой, около 80% молодоженов подают заявление о заключении брака электронно через портал "Госуслуги" или mos.ru. Даже при статусе "подтверждено" в личном кабинете пары переживают, получено ли заявление. Именно для того чтобы первый шаг на пути к созданию семьи был менее тревожным, был запущен голосовой помощник.

После онлайн-подачи заявления парам указывают, что для подтверждения его поступления необходимо через 3 дня связаться с органом ЗАГС. Помощник сделает звонок самостоятельно. После того как сотрудник дворца бракосочетания примет и обработает заявление, помощник сообщит паре об успешном принятии и даст дальнейшие инструкции.

После заключения брака голосовой помощник повторно свяжется с молодоженами, чтобы получить обратную связь. Он уточнит, насколько комфортно прошла регистрация, все ли было понятно и удобно. Полученные данные будут использовать для повышения качества услуги. Отмечается, что обращения в социальных сетях о статусе заявления являются одними из самых популярных.

Ранее сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru, который позволяет будущим супругам выбрать площадку для торжественной регистрации брака и подать заявление в ЗАГС онлайн, за лето 2026 года использовали 255 тысяч раз. За три летних месяца в Москве поженились свыше 41 тысячи пар. Отмечалось, что за последние 10 лет этот свадебный сезон стал рекордным.

