Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.



По данным ведомства, подобные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорт Шереметьево приостановил прием и выпуск воздушных судов. Позже ограничения сняли.

Сбои в работе столичных авиагаваней начались вечером 16 ноября на фоне атаки вражеских беспилотников. Сергей Собянин сообщил об уничтожении около 800 БПЛА, которые направлялись в сторону Московского региона с 17:00 16 ноября до 07:00 17 ноября. Большую часть аппаратов удалось уничтожить на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к Москве нейтрализовали 321 беспилотник.

В связи с действовавшими ограничениями в столичных аэропортах самолеты, следовавшие в Москву, вынуждены были менять маршруты и садиться в других городах. На запасные аэродромы отправили не менее 13 рейсов.

Во Внуково перенаправили шесть самолетов, среди них рейсы из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Краснодара, Самарканда и Стамбула. Еще семь воздушных судов, направлявшихся в Домодедово, отправили в Нижний Новгород и Пензу.