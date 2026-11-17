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Неплательщикам алиментов могут в пять раз увеличить административный штраф. Депутаты фракции "Новые люди" подготовили соответствующий законопроект и направили его на отзыв в правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы инициативы предлагают изменить статью 5.35.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Сейчас административный штраф за такое нарушение составляет 20 тысяч рублей, если в действиях должника нет признаков уголовного преступления. Законопроект предусматривает повышение суммы до 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что ужесточение ответственности должно стимулировать граждан своевременно выполнять алиментные обязательства.

Кроме того, депутаты ранее предложили создать в России государственный алиментный фонд. В случае его учреждения авторы инициативы считают необходимым направлять в него средства, поступающие от штрафов за неуплату алиментов.

По замыслу парламентариев, фонд мог бы временно выплачивать положенные средства детям и другим получателям, если должник не перечисляет алименты. Впоследствии государство взыскивало бы эти деньги с неплательщика. Такой механизм, как указано в документе, позволил бы одновременно поддерживать пострадавших получателей и обеспечивать ответственность должников.

Ранее сообщалось, что в российский реестр злостных неплательщиков алиментов включили более 300 тысяч человек. Он действует почти полтора года. В список попадают граждане, привлеченные к административной или уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске из-за неуплаты алиментов.