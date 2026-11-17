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Самолеты снова могут прибывать в Домодедово и вылетать из него, однако обслуживание рейсов пока проводится по согласованию с соответствующими органами. Об изменении режима работы авиагавани сообщила Росавиация.

В ведомстве пояснили, что порядок обслуживания рейсов изменили в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Ранее в Домодедово полностью ограничивали прием и выпуск самолетов. Сейчас пассажиры могут проверить статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта.

Тем временем во Внуково и Жуковском разрешили вылеты, но ограничения на прием воздушных судов сохранились. В Шереметьево все временные меры уже отменили.

Ограничения вводили на фоне атаки беспилотников на Москву. С вечера 16 ноября силы ПВО уничтожили 180 БПЛА, направлявшихся к столице.