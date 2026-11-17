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В аэропортах Внуково и Жуковский разрешили вылет воздушных судов, однако ограничения на прием самолетов пока сохраняются. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее все временные меры отменили в Шереметьево. Таким образом, ограничения на прием и отправку воздушных судов продолжают действовать только в Домодедово.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов на фоне атаки беспилотников на Москву. С вечера 16 ноября силы ПВО уничтожили 180 БПЛА, направлявшихся к столице.