Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из-за ограничений на работу столичных аэропортов самолеты, следовавшие в Москву, вынуждены менять маршруты и садиться в других городах. На запасные аэродромы уже отправили не менее 13 рейсов, сообщили ТАСС представители московских воздушных гаваней.

Во Внуково перенаправили шесть самолетов. Они приземлятся в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Среди них рейсы из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Краснодара, Самарканда и Стамбула.

Еще семь воздушных судов, направлявшихся в Домодедово, отправили в Нижний Новгород и Пензу. Речь идет о самолетах из Антальи, Самары, Сухума, Минеральных Вод, Ташкента и Новосибирска. Информация о перенаправленных рейсах также появилась на онлайн-табло аэропортов.

Ограничения на прием и выпуск самолетов ранее ввели во Внуково, Домодедово и Жуковском. Аналогичные меры временно действовали в Шереметьево, но впоследствии их отменили.

Меры связаны с продолжающейся атакой беспилотников на Москву. По последним данным Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили 180 БПЛА на подлете к столице.