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Владимир Путин проведет три насыщенных дня на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Путин прибудет в город 17 ноября. В программе запланированы мероприятия саммита, двусторонние переговоры, а также отдельная трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Песков подчеркнул, что все предстоящие встречи имеют большое значение. После поездки в Китай Путина ждет насыщенный день в Таджикистане, где он проведет переговоры в двустороннем формате.

Саммит стран АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября. Ранее Песков рассказал, что трехстороння встреча лидеров России, США и КНР состоится 19 ноября.

Также Песков сообщил, что Москва рассчитывает провести отдельную встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС. По его словам, российская сторона предпочла бы, чтобы переговоры продолжались не менее часа, однако допускается и возможность краткой беседы в уединенной обстановке. Конкретное время встречи пока не согласовано.