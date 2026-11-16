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Американский лидер Дональд Трамп намерен поднять на переговорах с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином вопросы ядерного разоружения, ситуации вокруг Ирана и конфликта на Украине. Об этом президент США заявил в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом на Филиппины и в Китай на мероприятия по линии АСЕАН и АТЭС.

"Мы будем говорить о ядерном разоружении. Мы поговорим об Иране. Ситуация с Ираном у нас очень хорошая, но мы немного поговорим об Иране. Мы поговорим о моей любимой теме – Украине", – сказал Трамп.

Саммит стран АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа состоится 19 ноября. Переговоры также подтвердил МИД Китая.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что стороны прорабатывают повестку трехсторонних переговоров и текст совместного заявления, в основу которого планируют положить опыт сотрудничества СССР, США и Китая в годы Второй мировой войны и при создании ООН.

Ушаков также рассказал, что Москва и Вашингтон согласовали часть тем предстоящей беседы Путина и Трампа, среди которых будет урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские идеи.

