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Служебную проверку проведут в Раменской больнице после жалобы на отказ в медицинской помощи 12-летней пациентке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

Мать девочки рассказала, что в воскресенье, 15 ноября, привезла дочь в травмпункт хирургического корпуса больницы. У ребенка сместился ранее наложенный гипс и появились сильные боли. Однако, по словам женщины, им отказали в приеме и направили в поликлинику, которая в тот день не работала. Кроме того, сотрудники медучреждения, как утверждает мать, общались в грубой манере.

В больнице сообщили, что после проверки к сотрудникам, допустившим нарушения, применят соответствующие меры. Также с матерью девочки связался главный врач учреждения и принес извинения в личной переписке.

Ранее похожий случай произошел в Приангарье, где мальчику оторвало часть пальца дверью, однако необходимую врачебную помощь он получил лишь спустя неделю. Несмотря на то что ребенка привезли на скорой помощи, в больнице лишь перевязали рану, заявив, что палец не спасти. Операцию провели только спустя неделю, когда показалась кость. Возбуждено уголовное дело.