16 ноября, 16:27Технологии
Сообщение "Зимостойкий" прозвучало на радиостанции "Судного дня"
Фото: depositphotos/agcuesta1
Сигнал "Зимостойкий" передала радиостанция УВБ-76, известная также как радиостанция "Судного дня". Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Первое за день сообщение ушло в эфир в 15:33 по московскому времени.
УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Чаще всего в ее эфире звучит короткий жужжащий сигнал, из-за чего станцию прозвали "Жужжалкой".
Ранее она передала в эфир сигнал "анданте". Также можно было услышать "ледозалп" и "бензовоз". Кроме того, 12 ноября радиостанция передала сигнал "бесоспор".
До этого радио проявляло активность 5 ноября. Тогда было передано сообщение "подпухлый", а чуть позднее – "миля".