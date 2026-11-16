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Сигнал "Зимостойкий" передала радиостанция УВБ-76, известная также как радиостанция "Судного дня". Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Первое за день сообщение ушло в эфир в 15:33 по московскому времени.

УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Чаще всего в ее эфире звучит короткий жужжащий сигнал, из-за чего станцию прозвали "Жужжалкой".

Ранее она передала в эфир сигнал "анданте". Также можно было услышать "ледозалп" и "бензовоз". Кроме того, 12 ноября радиостанция передала сигнал "бесоспор".

До этого радио проявляло активность 5 ноября. Тогда было передано сообщение "подпухлый", а чуть позднее – "миля".