Фото: legion-media.com/Никита Успенский (Александр Шмурнов признан в РФ иноагентом)

Уехавшему из России спортивному комментатору Александру Шмурнову (признан в РФ иноагентом) грозит уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, Шмурнова дважды в течение этого года штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Оба решения уже вступили в законную силу. Комментатору в случае возбуждения дела может грозить лишение свободы на срок до 2 лет.

Шмурнова внесли в реестр иноагентов в марте 2025 года за распространение материалов иноагентов и недостоверной информации о решениях и политике органов публичной власти России, а также за выступления против проведения СВО. Однако комментатор покинул Россию еще в 2022 году.

Ранее суд в Москве оштрафовал бывшего лидера российской панк-рок-группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Минюст внес Спирина в реестр иноагентов в июне 2024 года. Причиной послужили критика СВО, распространение фейковой информации о Вооруженных силах России и выступления артиста на информплощадках, предоставляемых иностранными агентами.