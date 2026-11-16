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Белград продолжит придерживаться решения не вводить санкции против Москвы и после парламентских выборов, несмотря на давление Запада. Об этом заявил министр правительства Сербии, председатель Сербской народной партии Ненад Попович.

На ассамблее движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!" он подчеркнул, что позиция Белграда по этому вопросу остается неизменной. По словам политика, отношения с Москвой опираются на историческую многолетнюю дружбу народов двух стран.

Ранее Еврокомиссия учредила первый постоянный офис, который будет заниматься антироссийскими санкциями. В его задачи войдут разработка рестрикций, контроль за их исполнением и противодействие обходу ограничений.

Вместе с тем в организации подтвердили работу над 22-м пакетом санкций, однако сроки его принятия еще не определены.

