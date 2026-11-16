Видео: МЧС России

МЧС России показало кадры тушения пожара на складе горнолыжного комплекса в Крылатском на 1,7 тысячи "квадратов".

В министерстве отметили, что основные силы пожарных подразделений направлены на защиту от огня соседних строений. Кроме того, была увеличена группировка сил и средств МЧС. К тушению привлечены 85 человек и 23 единицы техники.

Установление обстоятельств возгорания контролирует столичная прокуратура. Для определения точных причин произошедшего будет проведена пожарно-техническая экспертиза, указали в надзорном ведомстве. Ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения контролируются.

Пожар в Москве начался днем 16 ноября. На Крылатской улице загорелся одноэтажный склад, где хранился инвентарь горнолыжного комплекса "Лата Трэк". Изначально площадь пожара составляла 250 квадратных метров, однако огонь продолжил распространяться, из-за чего кровля сооружения рухнула, а площадь возгорания достигла 1,7 тысячи "квадратов".

