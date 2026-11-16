Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Площадь возгорания на складе горнолыжного комплекса в районе Крылатское увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Москве.

"Произошло обрушение кровли здания по всей площади", – добавили в ведомстве.

На месте работают 44 человека и 11 единиц техники.

Пожар произошел днем 16 ноября в одноэтажном здании на Крылатской улице, где хранится инвентарь горнолыжного комплекса "Лата Трэк". По данным СМИ, огонь перекинулся на соседнее строение.

Изначально площадь пожара составляла 250 квадратных метров, однако затем стала стремительно увеличиваться. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.