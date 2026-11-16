Фото: legion-media.com/Ведомости/PhotoXPress.ru/Максим Стулов (Сергей Гуриев признан в РФ иноагентом)

Мосгорсуд признал законным штраф в размере 45 тысяч рублей, назначенный экономисту Сергею Гуриеву (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судья рассмотрел апелляционную жалобу и оставил без изменения постановление Таганского районного суда. Экономист признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 19.34 КоАП России ("Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах").

Ранее Бабушкинский суд Москвы оштрафовал журналиста и блогера Александра Плющева (признан в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Он не предоставил необходимую информацию в уполномоченный орган.

До этого штраф назначили бывшему лидеру российской панк-рок-группы "Тараканы!" Дмитрию Спирину (признан в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах.