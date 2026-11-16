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Западные санкции необходимо признать не просто нарушением прав человека или международных конвенций, а преступлением против человечности. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании генеральной ассамблеи движения "За свободу наций!".

Он обратил внимание, что страны Запада с легкостью прибегают к санкционным пакетам и распространяют их на неопределенное количество лиц, из-за чего страдают не только государственные аппараты или политическое руководство, но и обычные люди.

"Столетие это практиковалось и продолжает практиковаться до сих пор", – приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия создала в своей структуре первый постоянный офис по санкциям против России. Как сообщила представитель организации Шивон Макгарри, он займется разработкой ограничений на политическом уровне, их практическим применением и борьбой с обходом.

При этом Владимир Путин заявил, что политика европейских стран, направленная на отказ от всего российского, оказалась нежизнеспособной. Глава государства добавил, что некоторые компании уходили с российского рынка под давлением правительств западноевропейских стран, хотя сами не хотели этого делать. Россия, по его словам, старается создавать благоприятные условия для иностранных компаний, которые решили остаться.