Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отметила красоту Камергерского переулка и других небольших улиц в центре Москвы. Об этом она рассказала в эфире программы "Мой район. Место встречи" на телеканале "Москва Доверие".

По словам артистки, особенно приятно гулять по этим местам весной, когда высаживают цветы, и осенью, когда улицы украшают огнями. Она также обратила внимание на небольшие фонтаны в переулках, примыкающих к Тверской улице.

"Все эти переулки, которые соприкасаются с Тверской с разных сторон, мной очень любимы. И я, когда у меня есть свободное время и силы, конечно, иду погулять", – поделилась Немоляева.

Ранее рок-музыкант Сергей Галанин дал высокую оценку Московскому метрополитену, заявив, что считает его лучшим в мире. По его мнению, это не подлежит сомнению. Кроме того, музыкант выразил восхищение развитием транспортной сети столицы и поблагодарил городские власти за организацию летних концертов под открытым небом.

