Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обвинения в осуществлении диверсионной деятельности в адрес Москвы, которые звучат со стороны Эстонии и других европейских стран, не имеют под собой никаких основания. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подобные заявления звучат не только из Таллина, но и из других европейских столиц, однако все они голословны и не подкреплены аргументами или доказательствами. Песков подчеркнул, что Россия такие обвинения не воспринимает, не приемлет и полностью отрицает.

Так Песков прокомментировал решение Эстонии закрыть границу с Россией из-за якобы готовившейся диверсии на одном из оборонных предприятий. Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что Таллин планирует с 1 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией.

Поводом стала попытка поджога оборонного предприятия в Таллине, к которой, по данным СМИ, причастны восемь граждан Латвии. В тематических группах, посвященных пересечению эстонско-российской границы, многие пользователи назвали эту историю подготовленным спектаклем.

