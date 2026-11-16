Фото: кадр из мультфильма "Крошки"; режиссеры – Даниил Воропай, Марина Мошкова, Татьяна Мошкова; производство – "Союзмультфильм"

Киностудия "Союзмультфильм" представила альбом "Крошки. Время танцевать" – сборник песен из одноименного мультсериала. Релиз прошел на всех музыкальных стриминговых платформах, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.

В пластинку вошли композиции из 13 серий проекта: "Прятки", "Колечки", "Машинки", "Покатаемся!", "Волшебная шляпа", "Шарики", "Кубики", "Желтые цветы", "Зеленые половинки", "Беговел", "Звездочка", "Елочка" и "Треугольник".

Авторами музыки и текстов стали Ульяна Стратонитская и Лидия Латышева. Песни построены вокруг тем, с которыми дети знакомятся в раннем возрасте: счет, геометрические фигуры, цвета, праздники. Музыка и игровые сюжеты помогают маленьким слушателям узнавать новое, осваивать окружающий мир и закреплять первые знания.

"Нам очень хочется, чтобы песни из мультсериала "Крошки" стали для детей не просто частью любимых серий, а маленькими спутниками в повседневной жизни – звучали дома, во время игр и дарили хорошее настроение. Мы рады, что теперь у зрителей появится возможность возвращаться к музыке проекта в любое время и вновь погружаться в его добрый и уютный мир", – отметила генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

"Союзмультфильм" представил новый мультсериал "Крошки" в сентябре. В нем можно увидеть классических героев анимации в детском возрасте. На экранах появились маленькие кот Матроскин, Винни Пух, попугай Кеша и другие персонажи.

По словам председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, мультфильм понравится как детям, так и родителям, которые вновь увидят уже давно знакомых героев. "Крошки" не только развлекают юных зрителей, но и учат их новому.

