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Укол витамина К защитит новорожденного ребенка от геморрагической болезни, которая может привести к летальному исходу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.

Специалист пояснил, что дети рождаются с дефицитом витамина К, который плохо поступает через плаценту. Кишечная микрофлора у младенцев еще не сформирована, а в грудном молоке витамина содержится немного.

"В результате у внешне совершенно здорового младенца может внезапно развиться тяжелое кровотечение. В желудочно-кишечный тракт, внутренние органы и, самое страшное, в головной мозг. Это называется геморрагической болезнью новорожденных, или витамин-K-дефицитным кровотечением", – подчеркнул Мясников в посте в телеграм-канале.

Врач добавил, что у детей, которым не сделали профилактическую инъекцию витамина К, риск заболевания возрастает приблизительно в 81 раз. При этом в России существует практика единоразового введения витамина К сразу после рождения.

Ранее Мясников заявил, что мясо является самым большим и главным источником витаминов. При этом для здоровья иммунной системы рацион человека должен быть сбалансированным. Кроме мяса, в него также следует включать рыбу, овощи и фрукты, чтобы получать все необходимые витамины и микроэлементы, подчеркнул специалист.