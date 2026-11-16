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Роскачество обнаружило нарушение у китайского бренда туалетной бумаги Maneki. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на данные ведомства.

Специалисты проверили 20 популярных марок туалетной бумаги и выявили, что производитель Maneki обещал 30 метров, а в рулоне оказалось всего 27,6 метра. Данная марка является самой дорогой среди проверенных – 1 рубль 20 копеек за лист. При этом самые дешевые Globus и WhiteCloud стоят по 14 копеек за лист.

Остальные бренды прошли проверку на соответствие обязательным требованиям, и вся исследованная бумага оказалась безопасной. Maneki, в свою очередь, уже пообещал усилить контроль за длиной рулонов, а Роспотребнадзор объявил производителю предостережение.

Ранее специалисты Роскачества проверили 608 товарных карточек шерстяных тапочек на крупнейших маркетплейсах и обнаружили нарушения в 488 из них.

В 80% случаев продавцы использовали недопустимые термины, подменяя понятие "шерсть" на "мех" и "овчина". Чаще всего нарушения фиксировались на Wildberries – 99% карточек, реже всего – на "Яндекс Маркете" – 55%.