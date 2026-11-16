Фото: портал мэра и правительства Москвы

Административные функции, отдельные задачи HR, бухгалтерии и IT могут попасть в список направлений, которые компании пересмотрят в 2027 году. Это может привести к сокращениям персонала в этих областях, пишет "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков сервиса по анализу рынка труда.

Речь идет о позициях, где обязанности можно объединить, оптимизировать или передать другим специалистам.

"Однако риск зависит от состояния работодателя и спроса на его продукцию, а не только от названия профессии", – отметили аналитики сервиса.

Эксперты привели данные московских вакансий администраторов. За неполный 2026 год было опубликовано 105,9 тысячи предложений против 151,2 тысячи за аналогичный период 2023 года. Сокращение составило примерно 30%.

Основными причинами пересмотра штатов аналитики назвали замедление спроса, высокую стоимость финансирования и увеличение текущих расходов. Автоматизация также влияет на решения, но не является единственным объяснением.

По словам экспертов, значение имеет структура экономики региона. Если занятость сосредоточена на одном предприятии или в одной отрасли, сокращение производства может затронуть подрядчиков, логистику и сервисные организации. В более разнообразной экономике у работников обычно шире выбор направлений для поиска следующего места.

Размер компании сам по себе тоже не определяет вероятность сокращения, предупредили эксперты.

Ранее россиянам рассказали, когда уволенный сотрудник вправе восстановиться на работе. При нарушении процедуры увольнения со стороны работодателя можно обратиться в суд. В частности, сотрудника нельзя уволить за плохое выполнение должностных обязанностей, если до этого его не привлекали к дисциплинарным взысканиям.