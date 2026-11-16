Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ночь на понедельник, 16 ноября, оказалась одной из самых теплых за 78 лет регулярных метеонаблюдений – с 1948 года. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 3,8 градуса, что почти на 6 градусов выше климатической нормы.

Позднякова добавила, что рекордно высокая температура в ночь на 16 ноября наблюдалась в 2010 году – тогда температурный минимум в столице составил 8 градусов тепла.

При этом в разных районах города показатели заметно различались.

"В Бутове воздух остыл до плюс 1,1 градуса. Такие различия в температуре связаны как с рельефом местности, так и с плотностью облачного покрова", – пояснила специалист.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в подмосковных Черустях зафиксировали самую низкую температуру в столичном регионе. Столбики термометров опустились до минус 2 градусов. Поселок на востоке Подмосковья неофициально называют "полюсом холода".

По прогнозам синоптиков, на текущей неделе жителей Центральной России ждет необычно теплая для ноября погода, температурный фон будет напоминать март или апрель, несмотря на наступление климатической зимы. В частности, в Московском регионе всю неделю температура воздуха будет на 2–3 градуса выше климатической нормы.