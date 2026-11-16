Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты на этой неделе рассмотрят законопроект об усилении административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX.

Поправки затронут 29 статей Кодекса об административных правонарушениях. В частности, предлагается ужесточить наказание за производство и массовое распространение экстремистских материалов, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию использования армии в целях защиты интересов страны.

Кроме того, парламентарии обсудят меры ответственности за мелкое хулиганство, продажу алкоголя несовершеннолетним, распитие спиртного или употребление наркотиков в общественных местах и курение в запрещенных местах. Также вводятся новые составы за совершение повторных правонарушений.

Володин пояснил, что действующие размеры штрафов не всегда удерживают граждан от нарушений. Некоторые санкции не пересматривались более 10 лет.

"Все это должно способствовать повышению общественной безопасности граждан. Самое главное – защитить детей и их здоровье", – заключил спикер.

Ранее комитет ГД по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект об увеличении штрафов за несколько видов административных правонарушений, включая хулиганство и дискредитацию ВС РФ. В пояснительной записке необходимость изменений объясняется стремлением привести размеры взысканий в соответствие с текущей экономической ситуацией.