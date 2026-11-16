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Солнце, вероятно, вступило в период затишья, который может продлиться месяц и более. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"На Солнце наблюдается заметное число пятен, которые в целом являются признаками активного состояния, но по факту активности почти нет", – говорится в сообщении.

В воскресенье, 15 ноября, на Солнце зарегистрировали четыре слабые вспышки, а утром в понедельник, 16-го числа, – еще одну. Ситуация на обратной стороне звезды остается неизвестной из-за отсутствия средств наблюдения за этой областью. Однако специалисты предполагают, что там, скорее всего, также сохраняется затишье.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что слабые геомагнитные возмущения могут произойти на Земле во вторник, 17 ноября, из-за появления новой корональной дыры на Солнце. По оценке ученых, размеры и расположение корональной дыры не позволят ей вызвать серьезные геомагнитные явления.

