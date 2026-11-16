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Трехлетний ребенок умер после операции в больнице Южно-Сахалинска, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу управления СК по Сахалинской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Расследование ведет следственный отдел по Южно-Сахалинску.

Ребенка госпитализировали в городское медучреждение, где провели операцию под общим наркозом. Хирургическое вмешательство длилось около 30 минут и прошло успешно.

Смерть наступила, когда мальчик выходил из наркоза – у него внезапно остановились сердце и дыхание. Врачи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

В рамках расследования следователи изучают изъятую медицинскую документацию, а также допрашивают сотрудников учреждения и свидетелей произошедшего.

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд частично удовлетворил иск отца ребенка, умершего после лечения в краевой детской больнице. В пользу истца с медучреждения взыскали 3 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Выяснилось, что сыну истца в 2019 году, когда ему было 5 лет, диагностировали лейкоз. Ребенок лечился в краевой детской больнице. В момент критического ухудшения состояния врач не провела заместительную терапию, что привело к прогрессированию геморрагического синдрома и смерти мальчика.

