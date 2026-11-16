Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась с 65,2 года в 2000-м до 72,4 года в 2023-м. Об этом сообщил в интервью "Ведомостям" глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Батыр Бердыклычев.

По его словам, показатель увеличился на 7,2 года с 2000 года. Одновременно в стране уменьшилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных болезней – с 38% в 2002 году примерно до 22% в 2021-м.

Бердыклычев также указал на положительное влияние традиций профилактического осмотра и диспансерного наблюдения в России. Он назвал подобные практики важным элементом системы здравоохранения, благодаря которым специалисты выявляют у людей заболевания на ранних стадиях.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Александр Масленников заявил, что средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет к 2030 году и 81 год – к 2036-му. По его словам, приоритет сохранения народа России и развития человеческого потенциала стоит первым в списке стратегических приоритетов страны. Отдельное внимание следует обратить именно на сохранение здорового образа жизни, подчеркнул он.

