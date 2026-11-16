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Ракета Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) потерпела крушение вскоре после запуска из Флориды. На борту находились 40 спутников Amazon, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на публикацию Reuters.

Нештатная ситуация произошла через 10 минут после старта. В ULA подтвердили, что у носителя возникла неисправность и тот не смог вывести спутники на орбиту. Оперативно установить причину аварии не удалось.

Журналисты отмечают, что происшествие стало серьезным ударом для флагманской ракеты ULA, которую совместно производят Boeing и Lockheed Martin. Компания рассчитывала начать регулярные запуски для быстрорастущей спутниковой интернет-сети Amazon.

Ранее разработчики российского перспективного транспортного космического корабля нового поколения вышли на этап автономных комплексных испытаний. Корабль уже собирают, создают его макеты и экспериментальные установки. Аппарат создают для полетов со второй космической скоростью, в том числе в рамках подготовки к лунной программе.

