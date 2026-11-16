Фото: MAX/"Минобороны России"

Около 600 дронов были выпущены в сторону Московского региона в период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что большая часть дронов была уничтожена системой противовоздушной обороны на дальних рубежах. Еще 191 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве.

На этом фоне вводились временные ограничения в аэропортах столичного региона. В частности, Внуково не принимал и не отправлял воздушные суда. Однако спустя время авиагавань вернулась к обычному режиму обслуживания рейсов.

При этом в Шереметьево ограничения пока сохраняются. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

