16 ноября, 08:10Мэр Москвы
Собянин: с вечера 15 ноября в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА
Фото: MAX/"Минобороны России"
Около 600 дронов были выпущены в сторону Московского региона в период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр уточнил, что большая часть дронов была уничтожена системой противовоздушной обороны на дальних рубежах. Еще 191 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве.
На этом фоне вводились временные ограничения в аэропортах столичного региона. В частности, Внуково не принимал и не отправлял воздушные суда. Однако спустя время авиагавань вернулась к обычному режиму обслуживания рейсов.
При этом в Шереметьево ограничения пока сохраняются. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.