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В Бийске Алтайского края, где живут около 187 тысяч человек, патрулируют улицы, прилегающие к лесному массиву. Причина в появлении медведя в районе улицы Каховской, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

По данным ведомства, молодой хищник, которому около трех лет, забрел в город поздним вечером 15 ноября. Предположительно, он пришел со стороны Северного кладбища и СНТ. Повторно животное в городе не замечали.

Утром 16 ноября представители охотпользователя под надзором охотничьего инспектора устанавливают местонахождение зверя с привлечением охотников. Специалистам выдали разрешения на добычу животного. К патрулированию привлекали сотрудников полиции.

Также в ведомстве отметили, что в других частях Бийска фиксировали недостоверные сообщения о медведях. Некоторые публикации содержали сгенерированные нейросетями изображения. В администрации города ввели мониторинг.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области в 2026 году охотники ликвидировали 151 медведя, представлявшего опасность для людей. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие. При этом общая численность хищников на Сахалине и Курильских островах за десять лет практически не изменилась. Сейчас в регионе насчитывается 4 278 медведей.

