На Сахалине за год ликвидировали рекордное за 10 лет число медведей

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В Сахалинской области в 2026 году охотники ликвидировали 151 медведя, представлявшего опасность для людей. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие, сообщили в пресс-службе правительства региона.

При этом общая численность хищников на Сахалине и Курильских островах за десять лет практически не изменилась. Сейчас в регионе насчитывается 4 278 медведей.

Несмотря на стабильную популяцию, жители стали значительно чаще сообщать о появлении животных. Количество таких обращений увеличилось с 244 до 534.

По мнению специалистов, медведи чаще выходят к людям из-за недостатка естественной пищи, доступных свалок и случаев, когда местные жители сами подкармливают хищников.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области охотники отстрелили 60 из 118 медведей, разрешенных к добыче. С начала года хищников замечали в 17 муниципальных образованиях, а их популяция выросла на четверть с 2017 года и достигла 1 514 особей. Из-за участившихся выходов животных к населенным пунктам с 27 октября в регионе действует режим повышенной готовности.

