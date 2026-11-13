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Глава крымского парламента Владимир Константинов резко отреагировал на слова руководителя европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюзу не следует поддаваться на "российские нарративы" о безопасности. В комментарии РИА Новости он назвал ее позицию проявлением приспособленчества.

Константинов заявил, что Каллас меняет риторику в зависимости от политической конъюнктуры. По его мнению, сегодня она выступает против советского наследия, а завтра может начать хвалить Россию или критиковать Украину, если этого потребуют обстоятельства.

Глава крымского парламента также выразил мнение, что для Европы трагично иметь такого человека на руководящих должностях в Евросоюзе.

"Она – приспособленец, к тому же глубоко необразованный", – сказал Константинов.

Ранее Каллас заявила, что страны ЕС не должны принимать российские аргументы о необходимости учитывать позицию Москвы в сфере безопасности. Высказывания главы евродипломатии раскритиковал и чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов. Он заявил, что считает позицию Каллас поводом для ее ухода с занимаемой должности.