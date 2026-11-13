Собянин сообщил об отражении атаки уже 103 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Отражена атака еще 10 беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его словам, БПЛА уничтожили силы ПВО министерства обороны России. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Всего с начала атаки, которая началась вечером 12 ноября, сбито уже 103 беспилотника. Ранее Собянин сообщал об уничтожении 93 БПЛА.

На фоне атаки во всех аэропортах столичного региона действуют ограничения. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.