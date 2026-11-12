12 ноября, 22:16Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 46 летевших на Москву беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системой ПВО Минобороны в четверг, 12 ноября, уничтожены еще 15 направлявшихся к Москве беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В настоящее время специалисты экстренных служб приступили к работе на месте падения обломков.
Атака беспилотников на столицу началась вечером 12 ноября. Ранее мэр сообщил об одиннадцати сбитых БПЛА, всего к настоящему моменту уничтожено 46 украинских дронов.
На фоне угрозы в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на работу. В расписании рейсов возможны изменения, с которыми можно ознакомиться на табло авиагаваней.