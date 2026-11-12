Ушаков назвал идею ввести контингент ЕС на Украину "рецептом к нескончаемой войне"

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Планы по развертыванию иностранных контингентов на территории Украины после окончания конфликта ведут к затяжной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров с американскими эмиссарами в Кремле.

По его словам, европейцы стремятся подключиться к переговорному процессу, однако им предстоит определиться с собственной позицией – хотят они мира или продолжения войны. Ушаков добавил, что пока практические действия Европы свидетельствуют о последнем.

Помощник президента также заявил о готовности России немедленно приступить к обсуждению новой архитектуры европейской безопасности совместно с США.

"Нынешняя система не работает, это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира", – заключил он.

Владимир Путин встретился с американскими переговорщиками 12 ноября. В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что размещение иностранных военных на Украине будет означать продолжение конфликта.

При этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, говоря о согласованном новом раунде трехсторонних переговоров, отметил, что в следующий раз к беседе присоединятся и европейцы. По его мнению, важно, чтобы Европа была вовлечена в процесс урегулирования.