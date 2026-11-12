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12 ноября, 19:41

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Ушаков: Россия готова начать разминирование Константиновки для гуманитарной акции

Россия готова начать разминирование Константиновки для гуманитарной акции – Ушаков

Фото: kremlin.ru

Россия готова немедленно приступить к разминированию Константиновки в ДНР в рамках гуманитарной миссии по примеру операции в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин предложил организовать соответствующую миссию на встрече со спецпосланниками американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Ушакова, переговорщики из США активно поддержали эту инициативу. Он также добавил, что РФ и Штаты условились начать контакты по организации акции.

"Естественно, когда гуманитарная операция по помощи жителям Константиновки будет подготовлена, мы пригласим журналистов с Украины, из европейских стран, из Соединенных Штатов понаблюдать за всем этим", – сказал помощник российского лидера.

Ушаков также подчеркнул, что данная акция позволит установить, кто фактически контролирует город, а не просто обозначает его на картах.

Гуманитарную операцию в Алешках провели в конце октября – начале ноября. С 27 октября на херсонском направлении прекратили огонь и разминировали дорогу в город. 30 октября в Алешки привезли продукты, медикаменты, средства гигиены и топливо.

Жители, желавшие покинуть населенный пункт, получили такую возможность. По итогам миссии сообщалось, что режим прекращения огня был соблюден, операция прошла без инцидентов.

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