В ГД предложили присмотреться к кандидатуре основателя Nvidia для работы в России

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Российским технологическим компаниям стоит обратить внимание на основателя Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в MAX.

По его словам, коммерческие секреты Nvidia останутся собственностью компании, однако опыт, знания и управленческий талант Хуанга останутся при нем. Депутат отметил, что главным критерием оценки такого человека считает его профессиональные результаты.

"Возможность привлечь к работе в России одного из самых выдающихся технологических предпринимателей современности представляется куда более интересным предметом для обсуждения", – подчеркнул парламентарий.

Горелкин добавил, что собеседование с Хуангом начал бы с вопроса о развитии отечественного ИИ. Он напомнил, что основатель Nvidia создал компанию более 30 лет назад и стал одним из архитекторов современной ИИ-революции.

По мнению депутата, Хуанг обладает уникальными знаниями о разработке передовых процессоров, организации их производства, глобальных технологических цепочках и всей индустрии искусственного интеллекта. Таких специалистов на планете можно пересчитать по пальцам, и американцы собственными руками "выбросят" его на мировой рынок труда, заключил Горелкин.

Ранее совет директоров Nvidia начал расследование против Хуанга из-за сообщений, что он мог попасть под влияние иностранной разведки.

СМИ утверждали, что Хуанг признал отношения с предпринимательницей Алисой Хуан, которая могла организовывать поставки передовых чипов Nvidia крупным компаниям Китая, несмотря на ограничения со стороны США.

В МИД КНР, в свою очередь, назвали обвинения в шпионаже безосновательными. Однако журналисты сообщили, что компания уже начала искать возможных преемников Хуанга.

12 ноября стало известно, что Хуанг подал в отставку с должностей президента, гендиректора и члена совета директоров. Временным гендиректором компании стала исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс.