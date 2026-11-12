"Антиглянец": бывшая девушка певца Лепса Аврора Киба выйдет замуж в пятницу, 13-го

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Бывшая возлюбленная народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба выйдет замуж в пятницу, 13 ноября. Об этом сообщает интернет-издание "Антиглянец".

Свадебная церемония состоится в Баку. Супругом девушки станет племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева Рустам Гаджиев.

Ожидается, что сам лидер Азербайджана также посетит бракосочетание.

Слухи о романе Кибы и Гаджиева появились с конца зимы. 21 февраля, в последний день карнавала в Рио-де-Жанейро, пару заметили в компании друзей в элитной ложе Alma Rio. Они держались за руки, обнимались и наблюдали за шествием, а покинули мероприятие вместе уже под утро.

В марте бывшая невеста певца Лепса опубликовала в соцсетях фотографию с новым возлюбленным. На фотографии видно, как девушка обнимает молодого человека. Публикацию Киба сопроводила эмодзи в виде сердечка.