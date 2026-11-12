Девочка погибла при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ребенок погиб и еще один человек ранен при ударе украинского беспилотника по автомобилю в Белгородском округе. Об этом губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил в мессенджере MAX.

По его информации, инцидент произошел в районе поселка Комсомольского. Дрон атаковал машину, в которой находились женщина и ее 12-летняя дочь. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

Мать ребенка получила осколочное ранение головы. В тяжелом состоянии ее доставляют в областную клиническую больницу. Автомобиль в результате атаки разбит.

"Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего ребенка", – написал глава региона.

Кроме того, украинские военные атаковали Луганскую Народную Республику. На выезде из Луганска в направлении Станицы Луганской при ударе по грузовику погиб экспедитор. Еще два человека получили ранения после атаки на грузовой автомобиль в Краснодонском муниципальном округе.