12 ноября, 17:45Экономика
Минфин РФ предложил освободить производящих кинопродукцию ИП от НДС
Фото: ТАСС/Александр Казаков
Индивидуальных предпринимателей (ИП), которые занимаются производством кинопродукции, могут освободить от НДС. Такая норма содержится в поправках ко второму чтению бюджета, которые были одобрены кабмином, сообщили в Минфине РФ.
Как отметили в министерстве, сейчас подобная мера уже применяется к организациям, работающим в сфере кинематографии. Теперь ее предлагают распространить и на индивидуальных предпринимателей.
Ранее в ФНС РФ рассказывали, что единую концепцию переходного специального налогового режима для пользователей АвтоУСН и самозанятости планируют сформировать до конца 2026 года либо в начале 2027-го.
Концепция единого переходного специального налогового режима позволит компаниям по мере своего роста понемногу увеличивать налоговую нагрузку без резких скачков. Новый режим охватит оба действующих эксперимента – самозанятость, рассчитанную до 2028 года включительно, и АвтоУСН, работающий до 2027-го.