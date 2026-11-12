Минфин РФ предложил освободить производящих кинопродукцию ИП от НДС

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Индивидуальных предпринимателей (ИП), которые занимаются производством кинопродукции, могут освободить от НДС. Такая норма содержится в поправках ко второму чтению бюджета, которые были одобрены кабмином, сообщили в Минфине РФ.

Как отметили в министерстве, сейчас подобная мера уже применяется к организациям, работающим в сфере кинематографии. Теперь ее предлагают распространить и на индивидуальных предпринимателей.

Ранее в ФНС РФ рассказывали, что единую концепцию переходного специального налогового режима для пользователей АвтоУСН и самозанятости планируют сформировать до конца 2026 года либо в начале 2027-го.

Концепция единого переходного специального налогового режима позволит компаниям по мере своего роста понемногу увеличивать налоговую нагрузку без резких скачков. Новый режим охватит оба действующих эксперимента – самозанятость, рассчитанную до 2028 года включительно, и АвтоУСН, работающий до 2027-го.

