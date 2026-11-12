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12 ноября, 16:49

В мире

Лайнер SS United States затопили в Атлантике для создания искусственного рифа

Фото: AP Photo/Gerald Herbert

Исторический океанский лайнер SS United States, который в длину более чем на 30 метров превосходит "Титаник", затопили на дне Мексиканского залива у берегов Флориды, чтобы превратить корабль в крупнейший искусственный риф. Об этом сообщает агентство Associated Press.

SS United States вывели в море 11 ноября в 14:40 по местному времени (22:40 по московскому времени) и приступили к затоплению спустя два часа. В корпусе лайнера проделали отверстия для набора воды внутрь судна, после чего корабль стал медленно погружаться на океанское дно в вертикальном положении.

При этом организаторы считали, что SS United States скроется под водой примерно за час, однако лайнер затонул лишь спустя 5 часов и теперь покоится на глубине 55 метров. Верхние палубы судна окажутся примерно в 18 метрах от поверхности океана. Со временем корабль превратится в один из примерно 500 искусственных рифов округа.

Длина SS United States составляет около 305 метров. В разное время на его борт ступали Гарри Трумэн, Джон Ф. Кеннеди, Билл Клинтон, Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Сальвадор Дали, Коко Шанель и др. Примечательно, что в 1963 году корабль перевозил через Атлантический океан картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.

Лайнер вывели из эксплуатации в 1969 году, после чего он долгие годы стоял у причала.

До потопления SS United States защитники исторического наследия искали способы восстановить судно, но все проекты реставрации оказались слишком дорогостоящими. Профильные организации протестовали, но местные власти уверены: искусственный риф – единственный способ не отправить лайнер на металлолом.

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