Путин: Европа отвергает предложение Трампа договориться о новой системе безопасности

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Европейские государства отказываются принять предложение американского президента Дональда Трампа договориться о формировании новой системы безопасности в регионе. Об этом Владимир Путин заявил на встрече со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

"Трамп предлагает договориться о системе безопасности в Европе, но европейцы на это предложение отвечают отказом", – сказал глава государства.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби сообщил, что тема архитектуры безопасности была основной на встрече России, США и Украины. По его словам, украинский конфликт показал, что действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает плохо.

Он уточнил, что данная тема поднималась российской стороной неоднократно, однако прошло много лет, когда появилось понимание того, что вопрос нужно решать, добавил политик.