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12 ноября, 15:36

Политика

Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Мелании Трамп

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера передать благодарность первой леди Штатов Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с американскими представителями.

"Хотел бы попросить вас передать слова благодарности госпоже Трамп, первой леди (США. – Прим. ред.), за ее активное участие в решении гуманитарного вопроса", – сказал президент РФ.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером проходит в Кремле. В ходе беседы президент предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек.

Первая леди США принимала участие в организации перемирия в населенном пункте Алешки Херсонской области с 27 октября по 1 ноября. В городе действовал режим тишины, который прошел без нарушений, а Россия и Украина, по словам российского омбудсмена Яны Лантратовой, выполнили обязательства.

Позднее Трамп публично поблагодарила Москву и Киев за сотрудничество, в город завезли жизненно важную помощь и вывезли около 800 человек. Операцию она назвала успешной и выразила надежду, что она станет фундаментом прочного мира.

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