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12 ноября, 14:34

Происшествия

Самолет из Сургута не вылетел в Ташкент из-за курившего на борту пассажира

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Вылетевший из Сургута в Ташкент самолет вернулся на стоянку после того, как один из пассажиров закурил электронную сигарету во время руления. Нарушителем оказался 18-летний мужчина, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел еще до взлета. Молодой человек достал устройство и начал им пользоваться, находясь на своем месте. Бортпроводники доложили о случившемся командиру воздушного судна, после чего тот распорядился прекратить движение и вернуться на стоянку.

Авиакомпания отказала уроженцу ближнего зарубежья в перелете из-за нарушения правил поведения на борту. В отношении него составили два административных протокола: по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ – за невыполнение законных распоряжений командира самолета, а также по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ – за курение никотинсодержащей продукции в запрещенном месте.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил о планах увеличить с одного года до трех лет срок действия запрета на перелеты для пассажиров, попавших в черные списки авиакомпаний из-за нарушений на борту. Также в 2026 году ведомство намерено подготовить нормативную базу, которая позволит перевозчикам обмениваться такими списками. Отмечается, что это поможет сократить число вынужденных посадок и повысить безопасность полетов.

Авиадебоширам могут запретить летать всеми российскими авиакомпаниями

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